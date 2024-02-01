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Нижегородские ученые разработали аппарат, способный остановить полчища саранчи

Гиротрон или супермикроволновка - это мощный источник СВЧ-излучения с безграничным потенциалом.
Олег Лавров Елизавета Егорова 2024-02-01 22:13:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Нижегородские ученые под руководством Андрея Гапонова-Грехова,  директора Института прикладной физики РАН, разработали аппарат с практически безграничным потенциалом - гиротрон. Он является мощным источником СВЧ-излучения. Другими словами, гиротрон - это супермикроволновка.

«Если вы производите микроволновый нагрев с помощью гиротрона, вы можете регулировать процесс во времени: где-то усилить, где-то ослабить нагрев. Поэтому свойство будет контролируемое. И эта технология - основа новых технологий XXI века», - рассказал заведующий лабораторией ИПФ РАН, доктор физико-математических наук Владимир Запевалов.

Гиротроны широко используются для решения прикладных задач в физике, химии, биологии, медицине из-за своих уникальных свойств. Применение высокочастотных микроволновых приборов обсуждается даже для сельскохозяйственной отрасли. Например, при помощи гиротрона можно даже остановить полчища саранчи, поедающей посевы.

Подробнее про то, как гиротрон может помочь в запуске термоядерного реактора ИТЭР, смотрите в сюжете Олега Лаврова.

Ранее стало известно, что новосибирские ученые создали ключевые компоненты для синхротрона «СКИФ». Эта разработка поможет во многих областях науки - от химии и биологии до археологии и медицины. Реализация проекта важна для ученых по всему миру.

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