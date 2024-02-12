Футболист погиб после удара молнией на стадионе в Индонезии

На индонезийском футбольном стадионе игрок погиб после того, как в него ударила молния. Инцидент произошел во время матча на стадионе «Силиванги» в городе Бандунг. сообщает RT.

Это произошло 10 февраля, но известно стало позднее благодаря распространившимся кадрам в социальную сети Х (ранее Twitter).

«Мужчина из Субанга погиб от удара молнии во время игры в футбол на стадионе "Силиванги" в городе Бандунг, Западная Ява, в субботу, 10 февраля», - указали пользователи.

Уточняется, что мужчина нес мяч по полю вместе с другими игроками, но тут же его поразила вспышка молнии. Они подбежали к нему и проверили состояние лежащего на траве игрока после удара молнии.