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Футболист погиб после удара молнией на стадионе в Индонезии

Погибший находился на футбольном поле вместе с мячом, и в это время в него ударила молния.
Дарина Криц 2024-02-12 02:19:01
© Фото: © Sarianto Sembiring XinHua Global Look Press

На индонезийском футбольном стадионе игрок погиб после того, как в него ударила молния. Инцидент произошел во время матча на стадионе «Силиванги» в городе Бандунг. сообщает RT.

Это произошло 10 февраля, но известно стало позднее благодаря распространившимся кадрам в социальную сети Х (ранее Twitter).

«Мужчина из Субанга погиб от удара молнии во время игры в футбол на стадионе "Силиванги" в городе Бандунг, Западная Ява, в субботу, 10 февраля», - указали пользователи.

Уточняется, что мужчина нес мяч по полю вместе с другими игроками, но тут же его поразила вспышка молнии. Они подбежали к нему и проверили состояние лежащего на траве игрока после удара молнии.

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