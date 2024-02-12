Расстреливали их из автоматов: за что немцы ненавидели советские агитплакаты

В Москве стартовала глобальная реконструкция советских агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны, известных под названием «Окна ТАСС».

Их задумка появилась на свет 22 июня 1941 года, спустя три часа после объявления по радио о начале войны. Члены Московской организации Союза художников Михаил Черемных, Николай Денисовский и Павел Соколов-Скаля встретились в художественном салоне на Кузнецком мосту, чтобы обсудить создание редакции по производству агитационных плакатов.

«Окна ТАСС» появились на свет 24 июня. С этого момента агентство отвечало за их содержание и оперативность. Плакаты начали появляться в витринах магазинов на пятый день боев.

«"Окна ТАСС" были на злобу дня, это была своеобразная иллюстрация к сводкам Совинформбюро. Использовалась трафаретная техника, предполагавшая быстроту определенную. Трафаретными работами достигали десятков и сотен экземпляров», - рассказала заведующая отделом изобразительного искусства Музея современной истории России Вера Панфилова.

Первые плакаты были рукописными, а позже их стали печатать, используя трафареты. Всего 12 оттенков краски отображали сущность немецко-фашистских захватчиков. Стихи и слоганы придумывали такие поэты, как Демьян Бедный, Самуил Маршак, Павел Антокольский и многие другие. Плакаты настолько действовали на немцев, что они расстреливали их из автоматов. А Йозеф Геббельс заранее приговорил к смертной казни всех, кто работал в «Окнах ТАСС».

Подробнее про то, как выглядели знаменитые «Окна ТАСС», смотрите в сюжете Натальи Жадько.