Небензя заявил, что Киев выполнил лишь 2 из 13 условий Минского соглашения

Украина проигнорировала большинство положений Минских соглашений. Об этом заявил сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ Всемирной организации, в девятую годовщину «Минска-2».

«Из 13 пунктов документа были выполнены разве что два, и то, лишь условно, – о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - заявил Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что Киев «всячески передергивал договоренности, пытался представить дело таким образом, что сначала нужно выполнить пункт 9 о передаче ему контроля за границей ЛНР и ДНР».

По словам Небензя, «киевскому режиму все сходило с рук», так как «никто из наших западных коллег так и не нашел в себе силы признать саботаж Киевом минских договоренностей».

Напомним, что Минское соглашения предусматривало прекращение огня в зоне ДНР и ЛНР, отвод вооружений, вывод иностранных формирований, а также проведений конституционной реформы с предоставлением особого статуса Донбассу.