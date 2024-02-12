ЦАР предложила России открыть в Банги лицей

В столице ЦАР, возможно, откроется российский лицей для подготовки кадров для промышленности. С подобным предложением руководство страны обратилось к России.

«Озвучена просьба к российской стороне рассмотреть возможность открытия в Банги лицея со специализацией учащихся на подготовку по профессиям, востребованным в промышленном секторе экономики страны», - приводит РИА Новости слова российского посла в ЦАР Александра Бикантова.

В российской дипмиссии отметили, что сотрудничество в сфере образования двух стран сейчас активно развивается, как и взаимодействие в военно-технической сфере. В ЦАР растет интерес к изучению русского языка, дающего возможность обучения в учебных заведениях России.