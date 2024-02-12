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Два автомобиля провалились под лед на Красноярском водохранилище

ЧП произошло у села Даурское, к счастью, обошлось без пострадавших.
Ирина Елагина 2024-02-12 18:13:01
© Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Рыбаки на машинах провалились под лед на Красноярском водохранилище. К счастью, ЧП произошло недалеко от берега, и пострадавшие смогли благополучно спастись. Видео происшествия опубликовал «360».

Как пояснили в пресс-службе МЧС Красноярского края, инцидент с одной машиной произошел вечером 11 февраля.

«Хозяин автомобиля приехал порыбачить и, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед», - рассказали в службе спасения.

Лед на водохранилище сейчас непрочный для тяжелого автомобиля. Машина погрузилась в воду по самую крышу в 40 метрах от берега.

«Водитель смог самостоятельно выбраться на берег до приезда спасателей, его жизни ничто не угрожало», - добавили в МЧС.

По информации «360», по тонкому льду рискнули проехаться две машины.

#в стране и мире #рыбаки #провалились под лед #Красноярское водохранилище
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