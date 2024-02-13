Эксперт Душкин рассказал, как интернет-мошенники могут навредить здоровью

Беспокойство из-за интернет-мошенников может вылиться в серьезную паранойю, которая будет разрушать организм. Чтобы этого не произошло, важно вместо беспокойства включать критическое мышление. Об этом в беседе со «Звездой» заявил главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

Он подчеркнул, что организационные системы и сами люди обладают способностью адаптироваться ко всему происходящему.

«В случае борьбы общества и мошенников рано или поздно будет достигнут барьер, когда мошенникам станет экономически невыгодно заниматься этой деятельностью. Каждому человеку на своем личном месте нужно быть более бдительным, осознанным, и тогда все будет хорошо», - отметил Душкин.

Эксперт подчеркнул, что личная паранойя из-за того, что какие-то данные попадут в руки злоумышленников, способна оказывать серьезное давление на человека и снижать его качество жизни.

«Человек начнет бояться, остерегаться, начнут гормоны стресса выделяться - кортизол, адреналин. Они начнут разрушать его организм. Вместо того чтобы жить спокойно, наслаждаться окружающей действительностью и просто включать критическое мышление в нужный момент, человек начинает параноить и сжигает сам себя своими собственными гормонами», - указал Душкин.

Он рекомендовал расслабиться, не волноваться и проявлять бдительность. При этом, по словам эксперта, за пожилыми людьми, которые уже не могут проявлять настороженность и внимание из-за физиологических проблем, стоит внимательно следить.