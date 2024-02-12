МО РФ сообщило о занятии более выгодных рубежей на Донецком направлении

Минобороны России заявило о занятии более выгодных рубежей и позиций на Донецком направлении.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также ВС РФ отразили 13 украинских атак в районах Богдановки, Георгиевки и Белогоровки. Суточные потери противника на Донецком направлении составили до 240 человек. Помимо живой силы, украинская сторона потеряла несколько единиц техники, включая танк, две американские буксируемые гаубицы М777 и советскую буксируемую гаубицу Д-20.

На Краснолиманском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили две украинские атаки. За сутки противник потерял на данном направлении до 290 человек и несколько единиц техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.