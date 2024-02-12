В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 13 детей

В Псковской области в результате ДТП с автобусом пострадали 17 человек, из них 13 - дети. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько человек госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказывают на месте.

Авария произошла утром в понедельник около 09.40 в Пушкинском районе Псковской области. Автобус, перевозивший подростков в возрасте 15-16 лет, столкнулся с большегрузным автомобилем. Школьники ехали на экскурсию в областной центр.

На кадрах с места ДТП видно, что автобус, перевозивший школьников, был яркого желтого цвета. На нем также есть надписи «Дети».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.