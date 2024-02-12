FT: главы крупнейших европейских банков дважды в год собираются в секретном клубе

Главы крупнейших банков ЕС дважды в год собираются в секретном клубе, который был создан в 1950 году. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Источники издания рассказали о встрече, которая проходила в 2010 году в Стокгольме. По их данным, гостям мероприятия предложили праздничный ужин и поход в оперный театр, для жен в качестве досуга был предложен тур по местным магазинам. Среди организаторов собрания был замечен глава шведского банка Handelsbanken Пер Боман. Отмечается, что он признал существование тайного клуба и обвинил его в расточительстве.

По информации издания, в одном из заседаний в 2013 году принял участие замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. На тот момент он занимал должность премьер-министра.

Секретный клуб IIEB ведет свою историю с 1950 года. Его создали главы четырех европейских банков с целью обсуждения событий в банковском секторе и в экономике. В большинстве случаев встречи участников клуба проходили в элитных европейских отелях или в королевских дворцах. При этом в СМИ информация об этих встречах никогда не появлялась. Сайта у клуба также нет. Участникам мероприятий, среди которых есть главы стран, было рекомендовано воздержаться от комментариев слухов о встречах.