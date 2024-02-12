Вирусолог Альтштейн оценил опасность распространения вируса Alaskapox

Российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» рассказал, что заболевший вирусом Alaskapox мужчина, который скончался, победил заболевание, но его организм был очень ослаблен. По его мнению, причиной его смерти могли стать другие факторы.

По словам профессора, вирус не является новым, его обнаружили в 2015 году.

«Это типичный ортопоксвирус, это род вирусов группы орты, куда относится вирус натуральной оспы. Вот вирус натуральной оспы был ликвидирован в 1977-м. После этого его никто нигде никогда не обнаруживал», - рассказал вирусолог.

По словам специалиста, у этого вируса определена последовательность нуклеотидов в его геноме, но он не является вирусом натуральной оспы. По его словам, этот вирус отличается от всех остальных ортопоксвирусов, несмотря на то что по антигенным свойствам эти вирусы очень похожи друг на друга.

Эксперт напомнил, что мужчина, который скончался от вируса Alaskapox, был пятым человеком, который заразился этим заболеванием.

«Те четыре очень легко перенесли и выжили. Почему умер этот человек - неясно. Скорее всего, не в вирусе дело. Он вирусом заразился, но он его победил. Он был пожилой, сильно ослабленный человек», - рассказал вирусолог.

Вирусолог отметил, что, судя по известным данным, этот вирус не особенно заразный, он не распространяется среди людей, поскольку случаи были, но распространения не произошло. Альтштейн рассказал, что Alaskapox принадлежит к американской группе поксвирусов.

«Вероятность обнаружения его в России очень низка, и никакой особой опасности он для людей не представляет», - подытожил эксперт.

Напомним, на Аляске скончался пожилой мужчина, заболевший вирусом Alaskapox. По данным местного Минздрава, он мог заразиться от бездомной кошки. В Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза на территорию России этого вируса исключены.