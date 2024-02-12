В РАН допустили, что госпитализация главы Пентагона может привести к его отставке

Вторая за год госпитализация главы Пентагона США Ллойда Остина является сигналом для внутренней аудитории. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

«Это говорит о самой администрации Байдена, что в ней все время что-то происходит. Это скорее сигнал для внутренней аудитории, недовольство общее ректората, вот еще там все и болеют и так далее. Это скорее про это, чем про какой-то эффект на реальный курс», - отметила Журавлева.

Эксперт напомнила, что министр обороны в США является назначенцем администрации, вопрос о его замене может занять достаточно длительное время.

«Чисто технически могут быть какие-то заминки, пока сенат будет утверждать нового главу. Так, чтобы предположить, что придет какая-то другая фигура, которая будет проводить в США принципиально другую внешнюю политику, нет. Конечно, администрация будет выбирать того человека, который может реализовывать ее курс», - указала она.

Журавлева подчеркнула, что министр обороны в США является продолжением политики главы Белого дома, он «не реализует никаких самостоятельных действий».

Ранее стало известно, что глава Пентагона снова находится в больнице из-за необходимости провести очередное обследование.