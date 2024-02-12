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Сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не прошла отбор на Олимпиаду

Сборная Бразилии проиграла Аргентине со счетом 0:1 в Каракасе.
Алина Луговая 2024-02-12 11:33:01
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Сборная Бразилии по футболу не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже из-за проигрыша Аргентине.

Бразилия, являющаяся победителем двух последних Олимпиад, проиграла Аргентине в квалификационном матче со счетом 0:1. Встреча прошла в Каракасе, гол забил Лусиано Гонду.

Другой матч дня между Парагваем и Венесуэлой закончился со счетом 2:0 в пользу Парагвая. Голы принадлежат Диего Гомесу и Марсело Пересу.

Таким образом, на Олимпийские игры от Южной Америки проходят две сборные - от Парагвая и Аргентины.

Сборная Бразилии по футболу пропустит Игры в пятый раз в истории. С 2004 года бразильцы регулярно завоевывали медали - два золота, серебро и бронзу.

Парагвайцы же прошли квалификацию на Игры третий раз за историю. Они не участвовали в Олимпиаде с 2004 года. Для сборной Аргентины это будет десятое участие в Играх.

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