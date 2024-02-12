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Президент Киргизии Жапаров попросил США не вмешиваться в дела республики

Глава республики подчеркнул при этом, что Киргизия выступает за равноправное сотрудничество и готова работать со всеми странами и международными партнерами, в то числе и с США.
Игнат Далакян 2024-02-12 10:59:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Соединенные Штаты и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.

Глава государства подчеркнул при этом, что Киргизия выступает за равноправное сотрудничество и готова работать со всеми странами и международными партнерами, включая США.

«Единственная моя просьба - не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», - цитирует ТАСС ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал в соцсетях пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен направил главе Киргизии послание, в котором выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в республике закона о неправительственных организациях. По мнению госсекретаря США, принятие данного документа негативно отразится на состоянии гражданского общества в стране. На данный момент законопроект находится на стадии обсуждения в национальном парламенте.

#в стране и мире #сша #киргизия #Садыр Жапаров #Энтони Блинкен
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