Добровольцев отрядов «БАРС» наградили на передовой

Добровольцы отрядов «БАРС», проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили свои заслуженные награды.

Министерство обороны РФ публикует кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила на передовой. Военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Награды бойцам вручил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ Александр Туляганов. Он поблагодарил добровольцев за самоотверженность и мужество, проявленные при выполнения боевых задач и отражении атак противника. После церемонии военнослужащие вернулись на позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.