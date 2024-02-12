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Добровольцев отрядов «БАРС» наградили на передовой

Сразу после награждения добровольцы отрядов «БАРС» вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения боевых задач.
2024-02-12 10:42:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Добровольцы отрядов «БАРС», проявившие высокие профессиональные и личные качества в ходе боевых действий, получили свои заслуженные награды.

Министерство обороны РФ публикует кадры торжественной церемонии вручения медалей, которая проходила на передовой. Военнослужащие получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Награды бойцам вручил начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ Александр Туляганов. Он поблагодарил добровольцев за самоотверженность и мужество, проявленные при выполнения боевых задач и отражении атак противника. После церемонии военнослужащие вернулись на позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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