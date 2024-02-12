В Финляндии на выборах президента победил Стубб, набрав 51,6% голосов

В Финляндии во втором туре президентских выборов победил Александр Стубб. Кандидат от Национальной коалиционной партии набрал 51,6% голосов. Об этом сообщило министерство юстиции Финляндии.

В то же время бывший министр иностранных дел, депутат парламента Пекка Хаависто получил 48,4%. Явка избирателей составила 67,6%.

«Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб станет следующим президентом Финляндии 1 марта, победив независимого кандидата Пекку Хаависто, которого поддерживает ассоциация избирателей и Партия зеленых», - написали журналисты финского издания Yle.

Окончательные результаты президентских выборов финский Минюст утвердит 14 февраля.

Избранный 56-летний президент Стубб родился в двуязычной финско-шведской семье. Он занимал пост министра иностранных дел в правительстве Матти Ванханена. С 2010 по 2014 годы был министром по делам ЕС и внешней торговли, возглавлял правительство Финляндии в 2014-2015 годах.

С 2020 года ушел из политики, начав преподавать в Школе транснационального управления Университета ЕС во Флоренции.