В АТОР назвали выгодные направления для заграничного отдыха летом 2024 года

В Ассоциации туроператоров подготовили обзор с выгодными направлениями летнего отдыха за границей при условии раннего бронирования. Советами с «360» поделился вице-президент АТОР Артур Мурадян.



На первом месте по популярности идут турецкие курорты, так как здесь отельеры предлагают раннее бронирование, и есть возможность заранее, а значит, по более низкой цене приобрести авиабилеты.

Следом по интересу среди россиян - Таиланд. Раннее бронирование в данном случае несильно отразится на кошельке, но позволит выбрать отель - их в стране не так много, а также спланировать время поездки с учетом местного климата.

«В июне и июле в Таиланде начинается сезон муссонов, хотя обычно российские туристы относятся к дождям очень спокойно», - отметил Мурадян.

На третьей строчке рейтинга ОАЭ, где традиционно снижают цены на лето из-за изнуряющей жары - ценник ниже примерно на 40%, чем осенью-зимой.

Мурадян посоветовал российским туристам при планировании летнего отдыха обратить внимание на Мальдивы из-за прямых рейсов из России и скидок при раннем бронировании.

«Если смотреть на не самые очевидные направления, то летом популярностью станут пользоваться Мальдивы. На них сейчас действует скидка в 25-30% от зимних цен, что делает это направление более доступным», - пояснил эксперт.

В числе лидеров также Куба. Что касается некогда популярного среди россиян Вьетнама, то здесь все зависит от запуска регулярных рейсов «Аэрофлота» не только до столицы, но и до курортных центров. Сейчас из России можно прилететь в Хошимин, а до туристических мест добираться местным транспортом.