Овечкин обошел Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает единоличное первое место по этому показателю.

Капитан «столичных» отличился за 27 секунд до конца третьего периода гостевого матча против «Бостон Брюинз» и довел итоговый счет до разгромного - 0:3. Этот гол стал 57-м в карьере россиянина, который был забит в пустые ворота. У Гретцки - 56.

Заброшенная шайба стала 834-й для «Александра Великого». До рекорда канадского хоккеиста осталось 60 голов. Теперь на счету Овечкина 1519 очков в 1394 матчах НХЛ.

«Вашингтон» идет 12-м в Восточной конференции с 53 баллами в 50 матчах. «Бостон» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 73 очка после 52 игр.