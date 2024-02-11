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Овечкин обошел Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Теперь на счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» 57 заброшенных в пустые ворота шайб.
Максим Крюков 2024-02-11 08:30:01
© Фото: Chris Williams, Icon Sportswire, Global Look Press

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает единоличное первое место по этому показателю.

Капитан «столичных» отличился за 27 секунд до конца третьего периода гостевого матча против «Бостон Брюинз» и довел итоговый счет до разгромного - 0:3. Этот гол стал 57-м в карьере россиянина, который был забит в пустые ворота. У Гретцки - 56.

Заброшенная шайба стала 834-й для «Александра Великого». До рекорда канадского хоккеиста осталось 60 голов. Теперь на счету Овечкина 1519 очков в 1394 матчах НХЛ.

«Вашингтон» идет 12-м в Восточной конференции с 53 баллами в 50 матчах. «Бостон» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 73 очка после 52 игр.

#Спорт #Хоккей #НХЛ #рекорд #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Уэйн Гретцки #пустые ворота
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