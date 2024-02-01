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Руслан Цаликов принял участие в съезде РВИО

Первый замглавы российского оборонного ведомства от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу передал слова благодарности руководству и членам РВИО за проделанную работу.
Андрей Аркадьев 2024-02-01 18:10:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов принял участие в съезде Российского военно-исторического общества (РВИО). Заседание состоялось сегодня в Музее военной формы в Москве.

«Я передам благодарность за сделанное от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу», – сказал Цаликов.

Первый замглавы оборонного ведомства также передал собравшимся от Шойгу пожелания успешной работы наряду с необходимостью усиления взаимодействия с Русским географическим обществом.

Делегаты и участники съезда подвели итоги работы РВИО за прошлый год и наметили задачи на текущий год. Внимание было уделено вопросам, связанным с сохранением военно-исторического наследия в Новороссии.

На заседании присутствовали постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов, помощник президента РФ и председатель РВИО Владимир Мединский, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин. Делегатами форума стали представители всех российских субъектов.

#армия #РВИО #Руслан Цаликов
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