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В Таиланде похитили двух россиян и заставили заплатить $845 тысяч в криптовалюте

Похитители отпустили россиян сразу после того, как средства поступили на их счет.
Алина Луговая 2024-02-01 17:41:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

На тайском Пхукете неизвестные похитили супружескую пару из России и отпустили только после того, как россияне перевили на чужой счет криптовалюту в размере около 845 тысяч долларов. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Отмечается, что двоих граждан России похитили в среду вечером. На черном фургоне их увезли в неизвестном направлении. Сразу после выкупа россиян отпустили. Они обратились в полицию.

Полиция установила четверых подозреваемых. Как сообщил командующий провинциальной полицией Пхукета Синлет Сукхум, они тоже являются гражданами России, их уже опросили. В свою очередь подозреваемые заявили, что являются обычными туристами, с похищенными людьми незнакомы.

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