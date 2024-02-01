В Таиланде похитили двух россиян и заставили заплатить $845 тысяч в криптовалюте

На тайском Пхукете неизвестные похитили супружескую пару из России и отпустили только после того, как россияне перевили на чужой счет криптовалюту в размере около 845 тысяч долларов. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Отмечается, что двоих граждан России похитили в среду вечером. На черном фургоне их увезли в неизвестном направлении. Сразу после выкупа россиян отпустили. Они обратились в полицию.

Полиция установила четверых подозреваемых. Как сообщил командующий провинциальной полицией Пхукета Синлет Сукхум, они тоже являются гражданами России, их уже опросили. В свою очередь подозреваемые заявили, что являются обычными туристами, с похищенными людьми незнакомы.