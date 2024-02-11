На Купянском направлении бойцам 1-й гвардейской танковой армии вручили награды

Бойцам подразделений войск связи, артиллерийских, мотострелковых, танковых и медицинских подразделений танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», отличившимся на Купянском направлении специальной операции, вручили ведомственные и государственные награды. Награждение прошло у линии боевого соприкосновения.

Решением командующего группировки войск «Запад» бойцы получили медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества» и «За воинскую доблесть», а также ордена Мужества.

Еще нескольких военных удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевскими крестами IV степени. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации. Награды вручил командир дивизии.

Он лично поблагодарил бойцов за мужество, стойкость, высокий профессионализм и личный вклад в общее дело. Также он пожелал крепкого здоровья и успехов в службе.

Сразу после награждения военные вернулись на свои позиции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.