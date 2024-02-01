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ABC: Австралия затягивает передачу военных технологий Израилю из-за войны в Газе

По данным СМИ, Министерство обороны Австралии блокирует согласование поставок в Израиль.
Ирина Елагина 2024-02-01 15:57:01
© Фото: IMAGO, Globallookpress

Министерство обороны Австралии специально тянет время и не дает разрешение на поставку Израилю военных технологий, опасаясь, что они будут использоваться против палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщила телеканал ABC со ссылкой на источник в Минобороны страны.

Речь идет о передаче ЦАХАЛ австралийских военных технологий , в том числе систем защиты от беспилотников. Оформление документов идет через Минобороны Австралии, осуществляющего экспортный контроль. По данным СМИ, уже несколько месяцев лицензии на передачу технологий не выдаются. Эксперты объясняют волокиту войной в секторе Газа.

«Видимо, пока продолжается война в Газе, все, что связано с Израилем, намеренно тормозится», - цитирует ТАСС иностранное СМИ.

На официальный запрос ABC в Минобороны Австралии объяснили, что задача экспортного контроля - не допустить использование военной продукции государства для действий, нарушающие права человека.

Ранее сообщалось, что на переговорах премьера Австралии Энтони Альбанезе и президента США Джо Байдена в 2023 году обсуждались варианты помощи Украине и Израилю.

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