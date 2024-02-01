Саперы «Южной» группировки обезвредили более 150 мин и снарядов с начала года

С начала года саперы «Южной» группировки войск на Донецком направлении обезвредили более 150 украинских мин и неразорвавшихся снарядов. Кадры работы инженерных подразделений в зоне специальной военной операции публикует Министерство обороны РФ.

По просьбе местных жителей военнослужащие действуют во дворах частных домов, уничтожают смертоносные находки на землях сельхозназначения, осматривают обочины дорог. Саперы обезвреживают различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы, которые получает Киев от стран Запада.

Инженерам постоянно приходится сталкиваться со все более сложными взрывными устройствами, но высокий уровень профессионализма и квалификации не позволяет допускать ошибок.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.