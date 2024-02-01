Дептранс сообщил о перебоях с приемом карт в общественном транспорте Москвы

В Москве случились перебои в оплате проезда на общественном транспорте с помощью банковских карт: пассажирам могло отказать в проезде даже после списания денежных средств. Об этом сообщил департамент транспорта мэрии Москвы в своем Telegram-канале.

Проблемы наблюдались со стороны банка ВТБ - банка-эквайера в Московском транспорта, отвечающего за проведение банковских платежей. В банке принесли извинение за временные неудобства и обещали всем пассажирам, которым отказали в проходе после оплаты, вернуть деньги в ближайшее время.

«Просим оплачивать проезд с использованием биометрии, карты Тройка либо билетов, приобретенных в кассах или автоматах», - посоветовал Дептранс.

Согласно последней информации департамента, оплата проезда банковскими картами снова работает штатно.