Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Вечером 11 февраля украинские боевики попытались атаковать российскую территорию с помощью дрона, который удалось перехватить над Белгородской областью.

Как сообщило Минобороны РФ, для удара противник хотел задействовать беспилотник самолетного типа.

« Около 22 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в оборонном ведомстве.

Средства противовоздушной обороны сбили вражеский летательный объект над территорией Белгородской области.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.