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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Примерно около 22 часов российские военнослужащие сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
2024-02-11 23:52:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вечером 11 февраля украинские боевики попытались атаковать российскую территорию с помощью дрона, который удалось перехватить над Белгородской областью.

Как сообщило Минобороны РФ, для удара противник хотел задействовать беспилотник самолетного типа.

« Около 22 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнили в оборонном ведомстве.

Средства противовоздушной обороны сбили вражеский летательный объект над территорией Белгородской области.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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