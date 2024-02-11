Плазменные двигатели, квантовый мир: какие задачи стоят перед российской наукой

В этом году отмечается еще и 300-летний юбилей Российской академии наук. Фундаментальная наука - для простого человека вещь непростая и мало понятная. Но именно эти открытия и разработки ложатся в основу всего того, чем потом мы пользуемся, - от мобильных телефонов до новейших космических двигателей.

Вопросы финансовой поддержки отечественных ученых и их исследований в День российской науки Владимир Путин обсуждал на заседании Совета по науке и образованию. Президент подчеркнул: новая стратегия научно-технологического развития России должна строиться в соответствии с вопросами, которые перед нами ставит нынешнее переломное время.

«Приоритеты научно-технологического развития должны быть самым тесным образом связаны с ключевыми вызовами и задачами в экономике, в социальной сфере, в области безопасности, направлены на достижение нашего суверенитета в самом широком смысле слова: государственного, ценностного, индустриального и, безусловно, технологического. Еще раз подчеркну: по ключевым направлениям - важнейшим для развития страны, для повышения качества жизни граждан - нам необходимо обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, наладить выпуск всей линейки необходимой продукции, а там, где у нас есть или могут возникнуть, появиться уникальные компетенции, нужно ставить задачу занять ведущие позиции на глобальных рынках», - сказал президент России на заседании Совета по науке и образованию.

А вечером в Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный прием, посвященный 300-летию Российской академии наук. Владимир Путин вручил государственные награды Российской Федерации и премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.

Многие научные работы - это годы беспрерывного труда. Например, Сусанна Гордлеева, которая получила премию президента России, потратила на свои исследования в общей сложности более 10 лет. В результате мы получили возможность создать принципиально новое поколение интеллектуальных информационно-вычислительных платформ.

Ключевое звено в системе научно-технологического развития - Российская академия наук. В текущем году расходы на финансирование Академии за счет федерального бюджете по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть - до почти шести миллиардов рублей.

«В текущем году расходы на финансирование Академии наук за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть - до почти шести миллиардов рублей. Также в полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам. Считаю, что и этого недостаточно. Предлагаю здесь другое решение, а именно - удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. В этой аудитории могу и цифры назвать. Академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, членкор - 100 тысяч рублей. Отмечу, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит полтора триллиона рублей», - сказал Владимир Путин.

В День российской науки молодых ученых, добившихся выдающихся результатов в области повышения обороноспособности страны, награждали и в министерстве обороны. На конкурс было представлено более 100 научных работ. Лучшим молодым ученым Вооруженных сил России был признан доцент академии РВСН Павел Белов. Его разработка качественно улучшила военную связь. Видео или аудиосигнал теперь практически никогда не сыплется и не зависает.

О достижениях и молодом поколении российских ученых смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».