Штурмы, награды и письма детей: как прошла неделя в зоне спецоперации

Российская артиллерия на Донецком направлении работает в любую погоду. Сейчас идет плотный дождь, туман. Но эту работу нужно выполнять, потому, что там еще остаются заранее подготовленные цели и те, которые в любой момент могут скинуть наши подразделения, находящиеся на переднем крае.

Сквозь густой туман шипящий звук полета 152 миллиметрового снаряда слышен достаточно долго. Это, говорят артиллеристы, такая погодная особенность. Тяжелое орудие «Гиацинт-Б» час за часом разбирает укрепления ВСУ под Донецком, не давая возможности националистам поднять голову. Даже если погода резко меняется, расчет вносит поправки и работа продолжается.

На Донецком направлении, как сообщает Минобороны России, на минувшей неделе наша артиллерия и авиация нанесли серьезные потери подразделениям ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки, Белогоровки и еще целого ряда населенных пунктов. 26 попыток атаковать наши позиции под Красным, Ленинским, Клещеевкой и Победой закончились для ВСУ провалом. Националисты потеряли 2 190 военнослужащих, два танка и 19 орудий полевой артиллерии.

На Артемовском направлении бронегруппа тульских десантников совершила дерзкий маневр и буквально ошеломила противника своим внезапным появлением. Подразделение ВДВ совершило рывок в полной темноте, и когда националисты обнаружили нашу группу, до них было несколько сотен метров. Десантники били по опорнику ВСУ из 30-миллиметровых пушек БМД уже прямой наводкой.

Доклады об обстановке в зоне СВО неделе заслушал Сергей Шойгу. Министр обороны побывал на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск. Глава оборонного ведомства обратил особое внимание командного состава на своевременное и полное оснащение войск всем необходимым. Кроме того, Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение.

Виталий Акиньшин подводит итоги недели в зоне спецоперации в сюжете для программы «Главное с Ольгой Беловой».