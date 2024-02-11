В Каспийске после поражения на турнире по боксу пропала 22-летняя спортсменка

В Дагестане после соревнований по тайскому боксу пропала 22-летняя спортсменка. Об этом говорится в сообщении регионального МВД.

Как утверждается, в полицию за помощью обратилась ее мать. Девушка приехала в Каспийск из Ростова-на-Дону на турнир, где потерпела поражение. Эта очень сильно ранило ее, она покинула дворец спорта и с тех пор перестала выходить на связь.

По данным МВД, девушка не взяла с собой телефон, в последний раз девушку, похожую на нее, видели у моря в полседьмого вечера.

Поиски ведутся со вчерашнего вечера. Студентку ищут не только правоохранители, но и не равнодушные люди.