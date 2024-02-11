МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сочи водитель внедорожника сбил 10-летнего ребенка на самокате

Ребенок госпитализирован, Госавтоинспекция начала проверку.
Анна Назайкина 2024-02-11 17:49:01
© Фото: chp_sochi, Telegram © Видео: chp_sochi, Telegram

В Сочи водитель внедорожника сбил 10-летнего школьника на самокате, об этом сообщает местная полиция. Кроме того, в социальных сетях появились кадры момента аварии, а также первых мгновений сразу после ДТП.

Судя по видео, после столкновения мужчина сразу остановился, подбежал к пострадавшему и, увидев, что ребенок прихрамывает, взял его на руки.

Все произошло на Пластунской улице. Правоохранители отметили, что мальчик выехал на дорогу в том месте, где нет «зебры». Сейчас ребенок находится в больнице.

В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка.

#в стране и мире #Краснодарский край #Сочи #авария #Кубань #ДТП #школьник #внедорожник #самокат
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 