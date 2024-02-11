В Сочи водитель внедорожника сбил 10-летнего ребенка на самокате

В Сочи водитель внедорожника сбил 10-летнего школьника на самокате, об этом сообщает местная полиция. Кроме того, в социальных сетях появились кадры момента аварии, а также первых мгновений сразу после ДТП.

Судя по видео, после столкновения мужчина сразу остановился, подбежал к пострадавшему и, увидев, что ребенок прихрамывает, взял его на руки.

Все произошло на Пластунской улице. Правоохранители отметили, что мальчик выехал на дорогу в том месте, где нет «зебры». Сейчас ребенок находится в больнице.

В Госавтоинспекции Кубани сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия началась проверка.