Спасатель Штыб рассказал, как избежать травм в гололед

Чтобы избежать травмы в гололедицу, нужно выходить на улицу в специальной обуви, рассказал «Звезде» спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб.

«Озаботьтесь обувью со специальной противоскользящей подошвой или специальными насадками на обувь. Старайтесь идти короткими шагами, ставя ногу на всю площадь подошвы. Так проще удержать равновесие и не упасть», - рассказал он.

Протектор у обуви должен быть ребристым. При движении по лестницам, по наклонным поверхностям нужно обязательно искать и использовать перила.

«Перед выходом на улицу проверяйте температуру по ощущениям, чтобы соответственно одеться. Температура по ощущениям - это сочетание температура по градуснику, влажности и силы ветра. При сильном ветре температура на улице может оказаться сильно ниже, чем на градуснике. Называется это ветро-холодовой индекс. Минус 20 в Питере и Москве - это две разные температуры. А при ледяном дожде влажность будет повышенной», - рассказал инструктор по первой помощи.

Спасатель рассказал также, как помочь упавшему человеку. Его не нужно сразу же поднимать, а подходить следует осторожно, чтобы не упасть самому. Если это опасное место - надо эвакуировать человека - туда, где ему не угрожает опасность от автомобилей, например. Если человек не может встать сам - вызываем ему скорую помощь.