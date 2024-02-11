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Товарняк протаранил автомобиль на Ставрополье, погибли трое детей

Еще двое взрослых пострадали.
Владимир Рубанов 2024-02-11 15:09:01
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: МЧС России

Трое детей погибли в результате столкновения грузового поезда с автомобилем на регулируемом переезде в Ставропольском крае. Еще двое взрослых пострадали, их передали врачам, сообщил региональный главк МЧС России.

Товарный состав и легковушка столкнулись на 8-м километре железной дороги Светлоград - Благодарный. Людей в автомобиле пришлось деблокировать спасателям. Все находившиеся в автомобиле дети погибли.

Всего на месте работают 24 специалиста и 10 единиц техники.

Столкновение произошло в 13:09 на участке между станциями Светлоград и Мокрая Буйвола, сообщила Северо-Кавказская железная дорога. Водитель легкового автомобиля выехал на регулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, говорится в сообщении.

#ставропольский край #дети #Железная дорога #ДТП #столкновение #железнодорожный переезд #Светлоград #Благодарный
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