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Расчеты «Саней» поразили укрепления националистов на Южно-Донецком направлении

Минометчики поражают живую силу и бронетехнику, а также оборонительные укрепления на позициях ВСУ.
2024-02-01 12:09:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 120-мм возимых минометов «Сани» группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что минометчики поражают живую силу и бронетехнику, а также оборонительные укрепления противника. Огонь ведется как днем, так и ночью, независимо от погоды.

По словам старшего наводчика с позывным Илай, главным фактором эффективности боевой работы является скорость, а добиться ее возможно только при высокой слаженности расчета.

Расчет разворачивается за минуты, делает несколько выстрелов и покидает позицию. Огонь корректируется с помощью беспилотников, также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий.

Минометный комплекс «Сани» был принят на вооружение 40 лет назад. Недавно он прошел модернизацию, после которой у орудия повысилась мобильность и точность ведения огня. Поражение производится 120-мм осколочно-фугасными минами. Активно применяется в ходе проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #сани #миномет #СВО #Южно-Донецкое направление
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