В МИД заявили, что РФ не исключает утрату переданного Украине скифского золота

Переданное Киеву скифское золото может постичь печальная судьба и оно окажется утраченным. Такое предположение сделал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Студенников.

«У нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», - сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года Нидерланды передали Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев. В Киев привезли 2 694 килограмма культурных ценностей.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передача скифского золота Украине нелегитимна и бессовестна.