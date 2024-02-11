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В МИД заявили, что РФ не исключает утрату переданного Украине скифского золота

По словам директора первого европейского департамента МИД РФ Артема Студенникова, крымские артефакты может постичь печальная судьба.
Сергей Лебедев 2024-02-11 14:25:01
© Фото: SBUkr, Telegram

Переданное Киеву скифское золото может постичь печальная судьба и оно окажется утраченным. Такое предположение сделал директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Артем Студенников.

«У нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», - сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года Нидерланды передали Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев. В Киев привезли 2 694 килограмма культурных ценностей.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передача скифского золота Украине нелегитимна и бессовестна.

#Украина #Киев #ценности #МИД РФ #нидерланды #скифское золото #Артем Студенников
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