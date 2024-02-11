Российские войска поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Российские войска поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ у Новогродовки в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ удалось поразить склад авиационных средств поражения, а также живую силу и военную технику противника в 119 районах.

Как уточнили в военном ведомстве, вышеперечисленные объекты были поражены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

По данным МО, в общей сложности с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 196 дронов, 464 ЗРК, 14 959 танков и других боевых бронемашин, 1 218 РСЗО, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 469 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.