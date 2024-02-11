С кишечной инфекцией госпитализировали 5 учеников школы-интерната СУНЦ МГУ

В Москве из-за острой кишечной инфекции госпитализировали 5 учеников специализированной школы-интерната СУНЦ МГУ имени А.Н. Колмогорова. Об этом сегодня сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что 12 школьников, у которых менее выраженные симптомы, сейчас изолированы. Они находятся под наблюдением врачей.

Всех воспитанников учебного заведения осмотрят медики. Работа пищеблока в школе приостановлена.

Сейчас специалисты выясняют, чем была вызвана кишечная инфекция.