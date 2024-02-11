МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С кишечной инфекцией госпитализировали 5 учеников школы-интерната СУНЦ МГУ

Признаки отравления выявили у 17 подростков.
Сергей Лебедев 2024-02-11 14:00:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве из-за острой кишечной инфекции госпитализировали 5 учеников специализированной школы-интерната СУНЦ МГУ имени А.Н. Колмогорова. Об этом сегодня сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что 12 школьников, у которых менее выраженные симптомы, сейчас изолированы. Они находятся под наблюдением врачей.

Всех воспитанников учебного заведения осмотрят медики. Работа пищеблока в школе приостановлена.

Сейчас специалисты выясняют, чем была вызвана кишечная инфекция.

#Москва #в стране и мире #отравление #МГУ #роспотребнадзор #госпитализация #кишечная инфекция #школа-интернат
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 