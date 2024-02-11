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Крыша спортзала рухнула в гимназии в Оренбургской области

Как утверждается, здание образовательного учреждения обсуживалось недобросовестно. Возбуждено дело о халатности.
Анна Назайкина 2024-02-11 13:19:01
© Фото: orenprok_56, Telegram

В Оренбургской области обрушилась крыша спортзала в гимназии. Об этом говорится в сообщении регионального СК РФ. Фото с место ЧП опубликовала областная прокуратура.

Все произошло сегодня, 11 февраля, в населенном пункте Донское в Красногвардейском районе области. Обошлось без пострадавших.

Как утверждается, произошло обрушение плит перекрытия из-за того, что здание образовательного учреждения недобросовестно обсуживалось.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Сейчас на месте работают следователи, они проводят детальный осмотр спортзала. Выясняется полная картина произошедшего.

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