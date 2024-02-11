Крыша спортзала рухнула в гимназии в Оренбургской области

В Оренбургской области обрушилась крыша спортзала в гимназии. Об этом говорится в сообщении регионального СК РФ. Фото с место ЧП опубликовала областная прокуратура.

Все произошло сегодня, 11 февраля, в населенном пункте Донское в Красногвардейском районе области. Обошлось без пострадавших.

Как утверждается, произошло обрушение плит перекрытия из-за того, что здание образовательного учреждения недобросовестно обсуживалось.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Сейчас на месте работают следователи, они проводят детальный осмотр спортзала. Выясняется полная картина произошедшего.