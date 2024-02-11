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Bloomberg: эмират Абу-Даби ведет переговоры о покупке земли у Египта

Планируется приобрести 22 квадратных километра земли премиум-класса на средиземноморском побережье.
Сергей Лебедев 2024-02-11 12:50:01
© Фото: Norbert Eisele-Hein, imageBROKER.com, Global Look Press

Эмират Абу-Даби ведет переговоры о покупке и освоении 22 квадратных километров земли премиум-класса на средиземноморском побережье Египта. Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что стоимость сделки может составить 22 миллиарда долларов.

«Переговоры продолжаются. Никакого окончательного решения принято не было», -пишет издание.

По словам экспертов, потенциальная многомиллиардная сделка могла бы поддержать проблемную экономику Египта и помочь смягчить ее валютный кризис.

Сейчас в правительстве североафриканской страны изучают «инвестиционное предложение». Его подробности не раскрываются.

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