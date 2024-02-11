Рынок полыхает в Майском Кабардино-Балкарии

На рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарской Республике произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как отмечает источник, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация.
В МЧС России подтвердили данные о площади пожара, уточнив, что загорелась кровля торгового павильона центрального рынка.
В 09.50 пожар был локализован, к настоящему моменту возгорание ликвидируют 42 человека и 10 единиц спецтехники, добавили в чрезвычайном ведомстве.
Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
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