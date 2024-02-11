Рынок полыхает в Майском Кабардино-Балкарии

На рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарской Республике произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечает источник, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация.

В МЧС России подтвердили данные о площади пожара, уточнив, что загорелась кровля торгового павильона центрального рынка.

В 09.50 пожар был локализован, к настоящему моменту возгорание ликвидируют 42 человека и 10 единиц спецтехники, добавили в чрезвычайном ведомстве.

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.