МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рынок полыхает в Майском Кабардино-Балкарии

По данным Telegram-канала «112», площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.
Максим Крюков 2024-02-11 10:19:01
© Фото: public220866865, VK © Видео: public220866865, VK

На рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарской Республике произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечает источник, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация.

В МЧС России подтвердили данные о площади пожара, уточнив, что загорелась кровля торгового павильона центрального рынка.

В 09.50 пожар был локализован, к настоящему моменту возгорание ликвидируют 42 человека и 10 единиц спецтехники, добавили в чрезвычайном ведомстве.

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

#пожар #Кабардино-Балкария #ЧП #Возгорание #рынок #майский
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 