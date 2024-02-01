МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские штурмовики заняли позиции ВСУ в районе Приютного

После подавления огневых точек, спешившись с БМП, на позиции ВСУ зашли наши военнослужащие.
2024-02-01 11:08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные штурмуют опорные пункты киевских формирований у села Приютного в районе Угледара. Кадры наступательных действий наших бойцов публикует Министерство обороны РФ.

Военнослужащие на БМП и танках выдвинулись в район атаки под прикрытием беспилотников. Развернувшись в боевой порядок, бойцы открыли огонь по целям. Помимо танков и БМП, боевиков накрыли артиллерийским огнем.

После подавления огневых точек, спешившись с БМП, на позиции ВСУ зашли военнослужащие штурмового подразделения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #приютное
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»