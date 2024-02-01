Российские штурмовики заняли позиции ВСУ в районе Приютного

Российские военные штурмуют опорные пункты киевских формирований у села Приютного в районе Угледара. Кадры наступательных действий наших бойцов публикует Министерство обороны РФ.

Военнослужащие на БМП и танках выдвинулись в район атаки под прикрытием беспилотников. Развернувшись в боевой порядок, бойцы открыли огонь по целям. Помимо танков и БМП, боевиков накрыли артиллерийским огнем.

После подавления огневых точек, спешившись с БМП, на позиции ВСУ зашли военнослужащие штурмового подразделения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.