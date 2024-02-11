Antalya Hakkinda: в турецкой Анталье произошел пожар на верфи

В западной части турецкой Антальи произошел пожар на заводе по производству лодок и яхт, пострадали как минимум четыре плавательных средства. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Antalya Hakkında.

«Однако всего было сожжено 4 лодки: 2 лодки, которые проходили внутренние ремонтные проверки, и 2 лодки, которые еще находились в производстве», - сказал начальник полиции Антальи Орхан Чевик.

Уточняется, что возгорание возникло в 20:30 в субботу 10 февраля (время совпадает с московским). Пожар был взят под контроль, в тушении возгорания участвовали 10 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших в результате этой чрезвычайной ситуации нет.