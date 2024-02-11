МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Antalya Hakkinda: в турецкой Анталье произошел пожар на верфи

Пострадавших в результате пожара нет.
Елизавета Кондрикова 2024-02-11 04:20:01
© Фото: Dil Toffolo, Keystone Press Agency Globallookpress

В западной части турецкой Антальи произошел пожар на заводе по производству лодок и яхт, пострадали как минимум четыре плавательных средства. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Antalya Hakkında. 

«Однако всего было сожжено 4 лодки: 2 лодки, которые проходили внутренние ремонтные проверки, и 2 лодки, которые еще находились в производстве», - сказал начальник полиции Антальи Орхан Чевик.

Уточняется, что возгорание возникло в 20:30 в субботу 10 февраля (время совпадает с московским). Пожар был взят под контроль, в тушении возгорания участвовали 10 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших в результате этой чрезвычайной ситуации нет.

#пожар #Турция #верфь #лодки #Анталья
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 