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Путин встретился с патриархом Кириллом в честь годовщины интронизации

Патриарх Кирилл отметил высокий уровень церковно-государственных отношений в России.
Никита Черненко 2024-02-01 10:34:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским Кириллом в честь 15-й годовщины интронизации епископа. Он поздравил патриарха с праздником, а также поблагодарил его за работу.

В ходе встречи патриарх Кирилл счел высоким уровень церковно-государственных отношений в России и поблагодарил президента за поддержку церкви со стороны правительства. В том числе он отметил открытие новых епархий, храмов и монастырей, активное развитие работы церкви с молодежью.

«Я вас сердечно благодарю за поддержку, которую вы оказываете всем гражданам России, особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей церкви, и за помощь самой церкви как институции», - сказал патриарх Кирилл.

Ранее Владимир Путин призвал российские финансовые учреждения развивать свою деятельность в новых регионах России. Он отметил, что все последствия санкций уже наступили и бояться их в будущем не стоит.

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