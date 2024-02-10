«Лечение» в кредит: как пожилые люди попадают в ловушки частных клиник

Сеть частных клиник заманивает пожилых людей бесплатным обследованием, однако впоследствии это может обернуться для них дорогостоящим «лечением». Некоторым даже приходится оформлять кредиты. Корреспондент «Звезды» провела собственное расследование и узнала, по какой схеме работают медики и как это комментируют юристы.

Пенсионерке Татьяне Никифоровой позвонили из частной клиники, предложили сделать бесплатно УЗИ сердца. Это пришлось очень кстати - она недавно переболела коронавирусом. По ее словам, очнуться не успела, как на нее уже оформили несколько кредитов на лечение, которое даже не соответствует ее диагнозу.

Теперь она - постоянный гость медучереждения, обивает пороги с просьбой как-то списать долги - пенсия ниже ежемесячного платежа. Пенсионерку внимательно слушают, кивают и обещают не подвести.

«Он сказал, что одну часть мне выдаст своими деньгами, другую - тоже чего-то выдаст деньгами. Я сказала, что 450 тысяч я не могу оплатить, “вы соображаете, что вы выписываете?”», - объяснила Никифорова.

Генеральный директор Сурен Эспирян заявил, что остаток денег будет возращен. Однако на вопрос, сколько средств вернули, мужчина заявил, что с пенсионеркой договорились, чтобы она пришла и написала соответствующее заявление.

В клинике рады принять любого клиента, подобрать нужное обследование - признается гендиректор, особенно рады людям преклонного возраста

«Некоторым идем навстречу, некоторым даем то, что можем без оплаты, некоторым снижаем сумму. Это тоже зависит от состояния человека - ветеран труда, если болеет или малоимущий. Если люди приходят за помощью, то наша задача в первую очередь помогать людям», - утверждает Эспирян.

Есть у клиники и постоянные клиенты, довольные результатом. Медцентр находится в самом центре Москвы на Таганке, в старинном доме купца Заборова - в этом районе живут состоятельные люди, они отданных за обследования денег не считают.

«Мне здесь, во-первых, полечили бедро, и я на нем спать не могла. Доступно, да…Я вот это (стоимость одного приема – Прим. ред.) не считала, я не знаю», - призналась Любовь Овчинникова.

Цены в клинике удивляют. Беспроводной воздушный массажер для стоп - 59 тысяч рублей, крем-гель с женьшенем - 25 тысяч рублей , ортопедические стельки за 35 тысяч рублей.

Похожую схему высасывания денег из пенсионеров используют в одном из центров Уфы. Нефритовые накладки на глаза, живительные инфракрасные лазеры и групповой разгон лимфы. Пожилых людей заманивают бесплатными продуктовыми наборами, потом предлагают опробовать массажеры. Если понравится, то готовы продать в кредит.

«Они зазывают бесплатным песком, я говорю: “А у меня диабет, он мне не нужен”. Паек дают - макароны, песок, еще что-то. Мне пенсии хватает, так что я к ним не-не. Десять значит массажей бесплатно, а потом покупай, что-то какой-то прибор», - объяснила пенсионерка Галина Панова.

Тем, кто пострадал от подобных навязанных услуг, юристы советуют обращаться в правоохранительные органы.

«У нас, как у пациентов, есть не только обязанности, но есть и права. Они закреплены как в законодательстве охраны здоровья граждан РФ, так же и в законе о защиты прав потребителей», - отметила медицинский юрист Ирина Гриценко.

Специалист напомнила, что даже если вы подписали договор и даже если вы уже совершили определенные действия, связанные с тем, что уже начали платить, это не означает, что вы утратили право обратиться с исковым заявлением в Роспотребнадзор, Росздравнадзор. В крайнем случае пострадавшие всегда могут подать в суд.