В «Россети Центр» рассказали, как защищают своих энергетиков в зоне спецоперации

Энергетики, участвующие в спецоперации, вместе с семьями посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Там они встретились с генеральным директором ПАО «Россети Центр» - управляющей компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Игорем Маковским.

Он поблагодарил сотрудников сферы энергетики за мужественное и стойкое выполнение своих профессиональных обязанностей, а также подчеркнул, что их семьи получат всю необходимую помощь.

Кроме того, Маковский рассказал о мерах, которые были приняты для защиты работников в зоне специальной военной операции.

«Мы защитили наш транспорт, автомобильный транспорт, специальный, приобрели бронированную технику, дооборудовали существующую технику, и сегодня автотранспорт для нас - это не просто средство доставки ресурсов, сил и средств, это еще укрытие для бригад…Мы готовы, мы демонстрируем и подтверждаем свою готовность работать в любых условиях и обеспечить энергоснабжение всех потребителей в приграничных территориях и новых регионах», - сказал он.

С первых дней спецоперации работники энергокомпании находятся на передовой: кто-то сменил привычные инструменты энергетика на боевое оружие и встал на защиту нашей страны, а кто-то продолжил исполнять свой профессиональный долг. Из восьми героически погибших сотрудников «Россети Центр» семерым присвоены Ордена Мужества посмертно.