Саперы уничтожили неразорвавшийся снаряд от РСЗО «Град» в пригороде Мариуполя

Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск проводят сплошную очистку местности в пригороде Мариуполя. Саперы ищут неразорвавшиеся боеприпасы, которые угрожают жизни местных жителей.

В ходе одной из проверок бойцы нашли снаряд от реактивной системы залпового огня «Град».

«В ходе проведения сплошной очистки местности было обнаружено входное отверстие предположительно от 122-мм артиллерийского снаряда. При проведении инженерных работ был обнаружен данный снаряд. И после его осмотра было принято решение уничтожить его на месте. Данные работы были проведены, снаряд был уничтожен», - рассказал заместитель командира сводного отряда разминирования с позывным «Грек».

С его слов, работы много, в земле большое количество взрывоопасных предметов. Военнослужащие получают здесь колоссальный опыт.

«Сейчас небольшая оттепель, выездов стало гораздо больше. Люди подают заявки, приезжаем. Наша работа такая, что требует большого внимания к гражданскому населению. Жители хотят очистить свою территорию побыстрее и начать уже мирную жизнь, строить дома», - поделился командир группы разминирования с позывным «Хакас».

По словам бойцов, самое главное качество сапера – внимательность. Здесь нет права на ошибку.

Только за текущую неделю было разминировано более 35 гектаров местности, на которой обнаружены более 320 взрывоопасных предметов, в их числе: противопехотные мины, артиллерийские снаряды и боеприпасы реактивных систем.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.