Расчеты пушек «Д-20» разнесли склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Д-20» группировки войск «Днепр» точными залпами поразили склад боеприпасов украинских боевиков на Херсонском направлении. Кадры поражения цели публикует Минобороны России.

Кроме того, бойцы нанесли серию ударов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Склад обнаружили разведчики, после чего передали его точные координаты расчетам «Д-20».

«Мы работаем по укрепрайонам, по технике, по огневым точкам, по переправе, где противник пытается переправиться, поддерживаем нашу пехоту», - сообщил командир орудия с позывным «Ратмир»

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях. От прицеливания до нанесения удара уходит всего несколько минут. Все действия бойцов расчета отработаны до автоматизма. Огонь ведется на дальность свыше 17 километров, снаряды летят на головы боевиков со скоростью пять выстрелов в минуту.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.