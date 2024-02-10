Эксперт Кадаков объяснил, какие вещи нельзя оставлять в машине в мороз

Некоторые вещи, оставленные в автомобиле зимой при минусовой температуре, могут испортиться, поэтому стоит забирать с собой из машины не только документы и ценные предметы, рассказал автоэксперт Максим Кадаков в интервью Радио Sputnik.

По словам специалиста, в первую очередь, каждый раз выходя из личного автомобиля, стоит помнить об аптечке, так как многие лекарства могут потерять эффективность, если оставить их при особо низких температурах.

«Оптимальная температура хранения лекарств явно выше нуля. Обычно их держат в холодильнике, в прохладном месте при плюсовой температуре», - отметил Кадаков.

Эксперт напомнил также про предметы питания, которые теряют свои свойства при сперва замораживании, а потом оттаивании, и автомобильные устройства, не предназначенные для хранения на морозе - есть риск, что могут потрескаться пластмассовые детали. Отдельно автоэксперт подчеркнул вред мороза для электроники - планшетов и ноутбуков.

«На эти устройства влияет сильный перепад температур, когда мы из замерзшей машины приносим их в тепло. При отогревании в приборе образуется конденсат, который может плохо на него повлиять: может появиться коррозия или сгореть какой-то контакт», - сказал Кадаков.

Подобные вещи стоит включать только спустя пару часов после их перемещения в тепло - они должны успеть отогреться и просохнуть.