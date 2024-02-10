Расчет миномета «Нона-М1» уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Расчет 120-мм миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции вместе с находившимися там боевиками ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы публикует Минобороны России. Координаты целей поставляет разведка, которая постоянно следит за передвижением неприятеля и сообщает о скоплениях боевиков, их укрытиях и бронетехнике.

Минометчики нанесли удар во время попытки украинских сил атаковать рубежи российской обороны. Противник как раз подтягивал силы для новой волны наступления, когда его застали врасплох.

«Снаряды миномета летят достаточно далеко и точно. Постоянно работаем, так как являемся основным орудием для поддержки пехоты. За последнюю ночь выпустили почти 20 снарядов. Сейчас ребята берут еще одну лесополосу, а мы их поддерживаем огнем», - сказал командир миномета «Нона-М1» с позывным «Боб».

Нарезной буксируемый 120-мм миномет «Нона-М1» способен уничтожать цели на расстоянии свыше восьми километров. Высокая точность орудия позволяет с минимальным расходом уничтожать тыловые позиции противника и подавлять его огневые средства.

«Недавно нас с наводчиком наградили медалями "За отвагу"... Трое суток ребята брали позицию, а мы им помогали, поддерживая огнем. В итоге на третьи сутки враг побежал, и мы заняли непосредственно тот опорный пункт, который штурмовали», - добавил «Боб».

Для стрельбы из миномета «Нона-М1» можно использовать широкую номенклатуру артиллерийских мин калибра 120-мм, а также выстрелов с готовыми нарезами.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.