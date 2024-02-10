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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя

После морозов, которые сохранятся в выходные дни, в понедельник в Москве и области ожидается резкая перемена погоды.
Владимир Рубанов 2024-02-10 20:34:01
© Фото: Pravda Komsomolskaya Global Look Press

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Предупреждение действует с 09:00 до 21.00 в понедельник 12 февраля.

После морозов, которые сохранятся в выходные дни, в понедельник в Москве и области ожидается резкая перемена погоды, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью 12 февраля ожидается снег, температура в Москве -9…-7°, по области -11…-6°. Днем в регион придет субтропический воздух со Средиземноморья. Температура резко повысится в Москве до -2…0°, по области до -4…+1°.

Ожидается мокрый снег с налипанием, в отдельных районах гололед, в первой половине дня есть вероятность ледяного дождя в Москве и по области. На дорогах возможна гололедица.

#Москва #Московская область #гололедица #ледяной дождь #предупреждение #прогноз погоды #Гидрометцентр России
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