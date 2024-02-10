То лапа треснула, то шов отваливается: в Питере реставрируют сторожевых львов

Реставраторы аккуратно счищают до металла слои краски и грунтовки. Работают деревянным стеком чтобы не наделать царапин. Хищникам ставят компрессы из растворителей. Повсюду на оголенных участках проявляются «раны», словно львы побывали в неравной схватке.

«Смывка наносится, чтобы снять краску, чтобы мы увидели, как чувствует себя скульптура, какие есть дефекты», - говорит реставратор Николай Ридаль.

Этим львам почти 200 лет. Знаменитые стражники Петербурга с Дворцовой пристани трещат по швам. И это не тяжелое бремя времени. Скульптуры стали жертвами нездоровой любви окружающих.

«На лапке проходит шов, и вот он треснул. Можно увидеть по периметру лапы, как расходится шов. На спине этого льва видна деформация. Пластика здесь должна быть совершенно иной. Мы видим, что здесь произошел прогиб», - показывает заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.

Вмятины и прогибы на спинах с этими львами теперь навсегда. Это невозможно исправить без замены целых фрагментов. Специалисты сейчас точечно устраняют повреждения. Хотя масштабная реставрация скульптур завершилась чуть больше года назад.

В декабре 2022 года у Дворцового моста на Адмиралтейской набережной мы встречали знаменитых львов после предыдущей реставрации. И тогда казалось, что эти скульптуры еще не скоро покинут свое историческое место.

Ведь даже в блокаду Ленинграда под артобстрелами львы продолжали нести свою вахту у Дворцовой пристани. А тут им снова экстренно понадобилась помощь специалистов.

Многочисленные следы вандализма сохранились не только на самих львах, но и в Интернете, в социальных сетях. Музей городской скульптуры собрал целую галерею. Вот они - антигерои, в разное время оседлавшие львов. Где поодиночке, где целыми семьями или шумными компаниями.

Ахиллесова пята флорентийских львов с берегов Невы - особенность их строения. Каждая скульптура собрана как конструктор из многочисленных, тончайших листов меди.

«Вдумайтесь: два, три, где-то - четыре миллиметра, без каркаса. То, что мы видим, - это форма, оболочка. Внутри они полые. Поэтому любой удар по ним, какое-то напряжение ведет к разрывам, деформации», - рассказывает начальник отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатерина Шишкина.

И если с трещинами и сквозными ранениями все более-менее ясно - это «вылечат» пайкой метала, то как устранить вмятины, еще не решили.

«Так как хочется минимально вторгаться в пространство памятника, возможно, будет каким-то щадящим способом заполнено по верху», - говорит заместитель генерального директора реставрационной мастерской Христина Шумилова.

И теперь они пропустят весь предстоящий туристический сезон. Из реставрационной мастерской вновь в центр Петербурга львов смогут вернуть не раньше, чем к концу этого года.