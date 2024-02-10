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В Адыгее ребенок пострадал при обрушении потолка в школе во время урока

Частичное обрушение потолка произошло в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района.
Ирина Егорова 2024-02-10 18:35:01
© Фото: tipichenem, Telegram

Во время урока в адыгейской школе обрушился потолок, в результате чего один ребенок пострадал, сообщает СУСК РФ республики.

«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», - говорится в сообщении в Telegram-канале. 

Частичное обрушение потолка произошло в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района.

Следователи проведут проверку по факту случившегося, также будут оценены действия должностных лиц образовательного учреждения, в обязанности которых входит организация безопасного образовательного процесса.

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