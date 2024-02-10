В Адыгее ребенок пострадал при обрушении потолка в школе во время урока

Во время урока в адыгейской школе обрушился потолок, в результате чего один ребенок пострадал, сообщает СУСК РФ республики.
«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Частичное обрушение потолка произошло в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района.
Следователи проведут проверку по факту случившегося, также будут оценены действия должностных лиц образовательного учреждения, в обязанности которых входит организация безопасного образовательного процесса.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»