В Адыгее ребенок пострадал при обрушении потолка в школе во время урока

Во время урока в адыгейской школе обрушился потолок, в результате чего один ребенок пострадал, сообщает СУСК РФ республики.

«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Частичное обрушение потолка произошло в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района.

Следователи проведут проверку по факту случившегося, также будут оценены действия должностных лиц образовательного учреждения, в обязанности которых входит организация безопасного образовательного процесса.